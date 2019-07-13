Canpolat havuzları inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye ilçesinde bulunan belediye havuz ve fitness salonlarında incelemelerde bulunarak çocuklar ile sohbet etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Haliliye ilçesinde aktif olan havuz ve fitness salonlarında incelemelerde bulundu. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezine gelen Canpolat buradaki yüzme havuzu ve fitness salonu hakkında yetkilerden bilgi aldı. İncelemelerde Canpolat’a, Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan ve kurum yetkilileri eşlik etti. İncelemelerin ardından kursiyerlerle sohbet eden

Canpolat, Haliliye Belediyesinin tüm imkanları ile vatandaşların emrinde olduklarını ifade ederek, “Haliliye Belediyesi olarak kültür merkezimizin altındaki yüzme havuzlarını halkımıza arz ettik. Burada tüm teknik ekipmanlarımız, cankurtaranlarımız, kurs hocaları, antrenörler ve aynı zamanda yetişkinlerimiz için fitness salonumuz vatandaşlarımızın hizmetinde. Burada vatandaşlarımız yaş gruplarına göre spora olan ihtiyaçlarını hem de serinlemek için havuzlarımızı ücretsiz kullanabilirler. Her zaman olduğu gibi hedefimiz Haliliye halkımızın ve çocuklarımızın müreffeh yarınlara daha kapsamlı, daha sportif ve sağlıklı gelecekler için bizler Haliliye Belediyesi olarak halkımızın emrindeyiz” dedi.