Canpolat esnafla bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Sırrın Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, beraberinde AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu ve Haliliye Belediye Meclis Üyesi Fatih Özdemir ve Mehmet Emin Ataş ile birlikte Sırrın Mahallesini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Canpolat, vatandaşlardan gelen talepleri ilgili müdürlüklere ileterek, ihtiyaçların giderilmesi için talimat verdi. Canpolat Haliliyeiçin durmadan çalışacaklarını ve hizmet edeceklerini de belirti.