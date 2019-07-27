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Canpolat ayın personelini ödüllendirdi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yaptığı özverili çalışmalar ile temmuz ayının en iyi personeli seçilen temizlik personeli Şefik Kılıç’ı altın ile ödüllendirdi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:00
Canpolat ayın personelini ödüllendirdi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, yaptığı özverili çalışmalar ile temmuz ayının en iyi personeli seçilen temizlik personeli Şefik Kılıç’ı altın ile ödüllendirdi.


Haliliye Belediyesinde tüm personellerin emeğinin karşılığını alacağını vurgulayan Canpolat, temmuz ayı içerisinde yaptığı tespit edilen özverili çalışmalar, vatandaşların duyduğu memnuniyet ile ayın personeli olarak temizlik işleri müdürlüğü çalışanı Şefik Kılıç’ı belirledi. Başkanlık binasında gerçekleştirilen Şefik Kılıç ile bir araya gelerek, kendisini ödüllendiren Canpolat, özverili çalışmalarının devamını istedi. Başkan Yardımcısı Mehmet Erol ve müdürlük çalışanlarının da katıldığı programda, Haliliye Belediyesi olarak tüm personelin özverili çalıştığını ve motivasyonu arttırmak amacıyla emeğin karşılığını verdiklerini ifade eden Başkan Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak tüm arkadaşlar ile canla başla çalışıyoruz. Mücadelemize devam ediyoruz. Bu bağlamada daha önce temizlik işlerine bağlı tüm arkadaşlarımız ile toplantı yapmıştık. Bu toplantıda Haliliye halkının refahını yükseltme adına arkadaşlarımızdan özverili çalışmalarını beklediğimizi ifade etmiştik. Bununla birlikte vatandaşlardan gelen görüntüler ile birlikte Şefik Kılıç adlı personelimiz görevini fazlası ile birlikte yaptığı bize intikal etti. Bizde sözümüzü tutarak kendisini ödüllendirme adına Şefik kardeşim ayın personeli ödülünü hak etmiştir. Burada tüm personel şefleri ile birlikte kendisine altın ödülünü takdim edeceğiz. Tüm personelimizden Şefik kardeşimiz gibi özverili çalışmasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız ile çalışıyoruz ve mükemmel bir Haliliye, tertemiz bir Haliliye olacak. Sabah olsun gece olsun çalışmaya devam edip tertemiz bir Haliliye’yi vatandaşlarımızın ayağının altına sereceğiz. Ben Şefik Kılıç kardeşimize Haliliye halkı adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.


15 yıldır bu şekilde çalıştığını belirten personel Şefik Kılıç ise,şeflerinden ve belediyeden memnun olduğunu ve gayretle çalışacağını ifade etti.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:00
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