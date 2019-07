Canpolat 15 Temmuz etkinliğine katıldı

15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kutlama etkinliğine katılan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Şanlıurfa merkezdeki belediyelerin ortak düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Zaferi Kutlamalarına katılan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “Asil millet 3 yıl önce birliğimize, vatanımıza, bayrağımıza göz dikenler, devletimiz ve askerimizin içine başta FETÖ terör örgütü olmak üzere memleketimizde bayrağımızı indirmeye çalışanlara karşı asil millet çoluk çocuk, ideoloji ne olursa olsun bir araya gelmiştir. Çok şükür güzel ülkemizi, yurdumuzu bölmeye ve parçalamaya çalışanlara karşı değil ülkemizde tüm dünyaya karşı bir kere daha ölüme ölümle meydan okuyaraktan cevap vermiştir. Şairin dediği gibi ‘toplu vurdukça yürekler onu hiçbir top sindiremez’ memleketteki aziz insanlarımız, aziz milletimiz Çanakkale de, Kutur Amarade, Kurtuluş Savaşında o ecdadın torunları o asil millet yine her zaman ki gibi söz konusu vatansa gerisi teferruattır anlayışıyla hareket etmiştir. Her ne olursa olsun bu memlekete, bu toprağa göz dikenlere 15 Temmuz’da olduğu gibi bundan sonrasında da tüm dünya bilsin ki bu millet hep birlikte dur diyecektir. Yine bu aziz millet cumhurbaşkanımız ve başkomutanın bir çağrısıyla milyonlarcası sokakları inmiş ve tankları elleri ile durdurmaya çalışmıştır. F 16’lıları nasıl yakalayabiliriz arayışı içine girmiş ve tişörtü ile tankın egzozuna sıkıştıraraktan o tankı durdurmayı başarmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle şunu ifade etmek isterim ki asker ocağı peygamber ocağıdır. Biz hep böyle bildik, böyle yaşadık ve orada da o şekilde görev yaptık. Bu aziz millet inşallah yine şairin dizelerinde ifade ettiği gibi ‘minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker, bu ilahi ordu dinini bekler, Allahu ekber Allahu ekber’ nidaları ile birlikte tüm hainlere karşı her zaman olduğu gibi gereken cevabı verecektir. Bu gece vesilesiyle o gece şehit olan 251 vatandaşımıza Allahtan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böylesi günler yaşatmamasını diliyorum” diye konuştu.

Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi alanında gerçekleşen kutlamalarda stant kuran Haliliye Belediyesi burada vatandaşlar soğuk su ve bayrak dağıttı.