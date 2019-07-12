Canpolat 100 gününü anlattı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, göreve başladığı günden itibaren geçen 100 gün içerisinde yaptığı çalışmaları anlattı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, geçen 100 günlük sürede yaptığı çalışmaları kamuoyuna açıkladı. Yerel ve ulusal basın temsilcileri ile düzenlenen basın toplantısında bir araya yaptıkları çalışmaları anlattı. Haliliye Belediyesi’nin başkan yardımcılarından, müdürlerine ve personellerinin mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını ve canla başla çıktıları bu yolda hizmetlerini misiyle arttırarak, devam ettireceklerini söyleyen Canpolat, yeni projeleri halkın hizmetine sunacaklarını vurguladı.

Yeni projeler Haliliye halkının hizmetine sunuluyor

Karşıyaka Mahallesindeki Gastronomi Merkezi, Haliliye Meslek Edindirme Merkezi, Hanımlar Lokali, Kütüphane ve Kafeterya yapım işinde projelendirmeye başladıklarını ifade eden Canpolat, Kadri Eroğan Caddesindeki belediye hizmet binasının otele dönüştürülmesi konusunda çalışmaları başlattıklarını ifade etti.Karşıyaka Mahallesinde ihtiyaç duyulan semt pazarı, halı saha, basketbol sahası, çok amaçlı salon ve havuz yapımında da projelendirmeye başladıklarını anlatan Canpolat, kamulaştırma alanı yaptıkları bölgelerde parklar yapacaklarını aktardı.

Yapılan diğer çalışmaları hakkın dada bilgi veren Canpolat, basın toplantısının son bölümünde gazetecilerin sorularını cevapladı.