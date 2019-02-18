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Canlı yayındaki spikerin evine hırsızlık için giren sanığa hapis cezası

TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın’ın canlı yayında İstanbul Havalimanının açılışını anlattığı sırada hırsızlık için evine giren sanık, “hırsızlık”, “konut dokunulmazlığının ihlali” ve “mala zarar verme” suçlarından toplamda 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:56
Canlı yayındaki spikerin evine hırsızlık için giren sanığa hapis cezası

TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın’ın canlı yayında İstanbul Havalimanının açılışını anlattığı sırada hırsızlık için evine giren sanık, “hırsızlık”, “konut dokunulmazlığının ihlali” ve “mala zarar verme” suçlarından toplamda 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.


İstanbul Havalimanının açılışı için 29 Ekim tarihinde canlı yayın yaptığı sırada TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın’ın Kadıköy’deki evine saat 14.00 sıralarında girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen sanığın “nitelikli hırsızlık” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.


Anadolu 25’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nazife Y. cezaevinden getirilirken, müşteki Mehmet Aydın’ın avukatı Ayça Yavuz da salonda hazır bulundu.


Duruşmada söz alan müşteki avukatı, "Zararımız giderilmiştir ancak şikayetimiz devam etmektedir" dedi. Sanık avukatı da, müşteki tarafın zararını karşıladıklarını söyleyerek sanığın beraatini ve tutuksuz yargılanmasını istedi. Son sözü sorulan sanık Nazife Y., “Beraatimi talep ederim” dedi.


Sanığa 4 yıl 4 ay 15 gün hapis


Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Nazife Y.’yi, “bina dahilinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırdı. “Konut dokunulmazlığının ihlali” suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptıran mahkeme, sanığı “mala zarar verme” suçundan da 2 ay 15 gün hapse mahkum etti. Sanık hakkında 3 ayrı suçtan toplamda, 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.


Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, tutuklulukta kaldığı süre ve savunmasının alınmasını göz önünde bulundurarak hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 11:56
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