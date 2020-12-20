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Gündem Canlı yayında teröristbaşına 'sayın' diyince ortalık karıştı
Gündem

Canlı yayında teröristbaşına 'sayın' diyince ortalık karıştı

Canlı yayında Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a 'sayın' diyince gazeteci Metin Özkan ve siyasetçi Mehmet Metiner büyük tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 05:27:00 - 2020-12-20 05:31:40

CNN Türk Masası'nda Semiha Şahin'in moderatörlüğünü üstlendiği programda Prof. Dr. Gülümser Heper, Abdullah Öcalan'a 4 kere 'sayın' ifadesini kullanınca stüdyoda ve sosyal medyada büyük tepki gördü.

Mehmet Metiner ve Metin Özkan'ın, Öcalan'a 4 kez 'sayın' dediğini hatırlatması üzerine Gülümser Heper, kurduğu ifadeden geri adım atmayarak şöyle dedi, "Ne demek istediğimi Türk halkı anlamıştır, 99'dan sonraki suçları için 'sayın' Öcalan'ı yargılayın diyorum..."

Sonrasında Metin Özkan'ın "Bebek katiline 'sayın' diyemezsiniz" demesi üzerine Heper, ifadesiyle ilgili "o benim genel kullanım terminolojimdir" dedi.

Heper'in "Kelime oyunlarını kenara bırakın" demesi üzerine Metin Özkan, "Ne kelime oyunu... Siz bir bebek katiline, askerimizin polisimizin, öğretmenimizin, işçimizin, memurumuzun, Kürt kardeşlerimizin katiline 'sayın' diyorsunuz 'sayın" dedi.

Sonrasında Metin Özkan, CNN TÜRK'ün isminde 'Türk' ifadesi vardır. Size bu televizyonda Öcalan'a 'sayın' dedirtmem' dedi.

Metin Özkan "Sizi şu anda sosyal medyada linç ediyorlar. Size bir şans verdim. Ama demek ki maya buymuş" dedi.

Moderatör Semiha Şahin'in ısrarı üzerine Prof. Heper, dakikalar sonra özür diledi.

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