Canlı yayında sürpriz evlilik teklifi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uydudan yayın yapan bir televizyon kanalının sunucusu, canlı yayında sevgilisine sürpriz evlenme teklifi yaptı.

Pamukkale ilçesindeki bir televizyon kanalının sunucusu 28 yaşındaki Musa Uçak, bir yıldır tanıştıkları kız arkadaşı Elif Koyuncu'yu (24) yayın sonrası görüşme bahanesiyle çalıştığı televizyon kanalına çağırdı.

Canlı yayınlanan spor programının ardından kapanış konuşmasını yapan Uçak, konuklardan ve izleyicilerden izin isteyerek, "Size de sürpriz olacak kendim için 5 dakikanızı sizden istirham ediyorum." dedi.

Ayağa kalkan Uçak, "Bunca zamandır karşınıza çıkarak programlarımızda sporu hayatla buluşturduk. Bugün de sporu hayatla buluşturmak istedim. Hayatıma bir milat niteliği kazandıran varlığı ile onurlandırıp birlikte yaşlanma hayalleri kurduran Elif Koyuncu'ya huzurlarınızda önemli bir soru sormak istiyorum." dedi.

Koyuncu'nun önünde diz çöken Uçak, "Birlikte gülmeye, birlikte bir hayat kurmaya, hayatın sonuna kadar birlikte olmaya, bir ömür benimle geçirmeye var mısın, benimle evlenir misin?" dedi.

Sunucu Uçak, "Evet" yanıtı aldığı sevgilisi Koyuncu'nun parmağına yüzük taktı.

İngilizce öğretmenliği mezunu Elif Koyuncu da karmaşık duygular içinde olduğunu belirterek, "Hiç beklemediğim bir anda oldu. Canlı yayında böyle bir şey olması beni çok şaşırttı. Bu sürpriz karşısında çok mutlu oldum" dedi.