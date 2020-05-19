Canlı yayında mukabele

Adıyaman’da tarihi Ulu Cami’de yaşatılan asırlık mukabele geleneği, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle “online” sürdürülüyor. İl Müftüsü Mehmet Taşcı, ramazan ayında her gün bir saat sosyal medyadan canlı yayınla Kur’an okuyor. Yine aynı gün içerisinde Dulkadiroğulları döneminde yapılan Ulu Cami’de imam İsmail Erdoğan ile müezzin Mustafa Yılmaz da online olarak mukabele geleneğini devam ettiriyor. Asırlardır devam eden bu gelenek sosyal medyada sürdürülerek cemaatin mutluluğu sağlanırken bir yandan da caminin manevi havası evlere taşınmış oluyor.

“Makamımda her gün mukabele okuyorum”

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, yaptığı açıklamada, ramazanın manevi atmosferini bu süreçte de devam ettirmek istediklerini söyledi.

Taşçı, kentteki bütün camilerin her ramazan ayında şenlendiğini ifade ederek, “Bu yıl bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını herkesi esir aldı. Buna bağlı olarak da evlerimizde izolasyona mecbur kaldık. Bu tedbirler kapsamında camilerimiz ibadete kapalı. Hüzünlü ve buruk bir ramazan yaşıyoruz. Salgın her ne kadar camilerimizde cemaatle buluşmamıza engel olsa da sosyal medya üzerinden mukabele geleneğimizi ve vaazlarımızı hiç ara vermeden aynen camilerimiz açıkmış gibi büyük heyecanla devam ettiriyoruz. Kendim de makamımda her gün saat 11.00 ile 12.00 arasında mukabele okuyorum. Adıyamanlı kardeşlerim büyük bir teveccüh ile takip ediyor. Öğleden sonra da tarihi Ulu Cami’de imam ve müezzin tarafından mukabele okunuyor” dedi.

“Manevi havayı evlere ulaştırıyoruz"

Ulu Cami İmamı İsmail Erdoğan ise salgın nedeniyle yüz yüze mukabele geleneğine ara verildiğini belirterek, “Bizler cemaatin camiyle buluşmasının sıkıntılı olduğu bu zaman diliminde bu manevi havayı teneffüs ettirebilmek için tarihi Ulu Cami’de online olarak müezzin arkadaşımızla cemaatimizin evlerine konuk oluyoruz. Her ne kadar yüz yüze okumanın havasını teneffüs edemesek de bu manevi havayı dijital sistemler üzerinden evlere ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.