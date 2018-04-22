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Nikaragua'da kan dökülmeye devam ediyor! Canlı yayında muhabiri öldürdüler

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da emeklilik sistemindeki değişikliklere karşı düzenlenen gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Son olarak Angel Gahona ismindeki bir muhabir, Facebook üzerinden yapılan canlı yayın sırasında açılan ateşle öldü.

22 Nisan 2018 Pazar 13:34

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da emeklilik sistemindeki değişikliklere karşı düzenlenen gösterilerde kan dökülmeye devam ediyor. Son olarak Angel Gahona ismindeki bir muhabir, Facebook üzerinden yapılan canlı yayın sırasında açılan ateşle hayatını kaybetti. Ülkenin güneyindeki Bluefields’ta gece gerçekleşen olayın görüntüsünde, önce silah sesi, sonra da başından vurulan Gahona’nın yere devrilmesi yer alıyor.

Yerel medya, Gahona’nın hayatını kaybettiğini bildirdi. Silahı kimin ateşlediği ise henüz net değil. La Prensa gazetesi, bölgede yalnızca polis ve hükümet yanlısı milislerin silahlı olduğunu bildirdi. 

Çarşamba başlayan ve emeklilik sistemindeki değişikliklere karşı çıkan gösterilerde, bu olaya kadar en az 6 kişi hayatını kaybetmişti. Bölgedeki eylemciler ise, ölü sayısının 25 olduğunu belirtiyor.

Gösteriler, Daniel Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can  kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak nitelendiriliyor.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 13:34
  1. Nikaragua
  2. Angel Gahona

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