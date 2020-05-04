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Gündem

Canlı yayında 'Koronavirüs geçiriyormuşum' dedi! Herkes şok oldu

Esra Erol'un programına katılan bir konuğun koronavirüs geçirdiğini açıklamasının ardından stüdyoda bulunan herkes şoke oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:38:00 - 2020-05-04 22:27:42

Koronavirüs testi pozitif çıkan kişinin canlı yayında o anları anlattığı anlar gündem oldu.

Esra Erol ATV ekranlarında sunduğu 'Sıra Dışı Olaylar' programının canlı yayınında konuğuna koronavirüs teşhisi konulduğunu öğrendi.

Konuğunun, 'Bana Korona teşhisi koydular' ifadelerini ardından yorumcular ve Erol’un yaşadığı gerginlik kameralara da yansıdı.

"Bana Korona teşhisi koydular ama ben hafif geçiriyormuşum" sözleri karşısında tedirgin olan Erol konuğuna "Şu anda tedavi sürecinde misiniz" diye sordu.

Konuk ise Erol'a, "Hayır geçti, hastaydım. İştahım yerine geldi. Atlattım ben onu" diye karşılık verdi.

Yaşanan durumun ardından program normal akışına devam etti.

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Yorumlar

Hasan

Atv reyting ugruna her turlu rezalete acik bir kanal.
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elif

 Saygılar
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