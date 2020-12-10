Canlı yayında fenalaşa Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan iyi haber
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlanmıştı. Kendisinden iyi haber geldi.
Rahatsızlanan Ceyhan için CNN Türk Ankara binasına ambulans gelmişti.
Mehmet Ceyhan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iyi olduğunu duyurdu.
Ceyhan, kişisel Twitter hesabından son durumuyla ilgili bir fotoğraf da paylaşırken, "Bir mide kanaması geçirdim" diye belirtti.
Ceyhan, çok iyi durumda olduğunu ifade ederken, "Yakında görüşmek umuduyla" dedi.