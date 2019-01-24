Canlı yayında duyurdu: Sarıgül adaylığını açıklayacak

CNN Türk ekranlarında Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında gazeteci Gürkan Hacır konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Hacır istifanın ardından CHP'de güçlü aday arayışına girildiğini belirterek ''Sarıgül çok kararlı. Şişli'den ya bağımsız ya da DSP'den adaylığını ilan edecek. Bence DSP'den olacak. DSP Genel Başkanı da ''görüşmemiz olmadı, basından izliyoruz. Mustafa Sarıgül'e de kapımız açık.'' dedi. Sarıgül'ün istifası sonrasında CHP'de Şişli için daha güçlü bir aday arayışına girildi. Gürsel Tekin ve Cemal Canpolat'ın adı geçiyor. Hayri İnönü bu durumda aday gösterilmeyecek.'' dedi.