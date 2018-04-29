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Burhan Kuzu'dan Abdullah Gül'e mesaj: Sevgimiz bitti

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak çıkma planlayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e tepki göstererek, Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir.” dedi.

29 Nisan 2018 Pazar 14:14
Burhan Kuzu'dan Abdullah Gül'e mesaj: Sevgimiz bitti

CNN Türk’te Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sorularını cevaplayan AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dünkü açıklamasına değinerek, “Bizim ağrımıza gitti. Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir” dedi. Kuzu, Gül’le hemşehri olduklarını hatırlatarak “Benim bildiğim Abdullah Bey böyle bir oyuna gelmez’ demiştim. İyi tanıyamamışım demek ki” ifadesini kullandı.

Kuzu “Hukuken aday olma hakkı olabilir, aday olmak her vatandaşın hakkıdır. Ama ben bunu vefa anlamında söylüyorum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 14:14
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Burhan Kuzu
  4. Abdullah Gül
  5. Hakan Çelik

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