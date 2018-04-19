Canlı yayında CHP'linin sustuğu an!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmeden sonra, seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

Seçimlerin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay restleşti.

"BU ANI NOT EDİN"

"Gidişleri güle güle olsun" diyen Engin Altay'a, AK Parti'li Turan, "Bu anı not edin, kim gitti kim kaldı, tüm halk görecek. İttifakın yüzde 60'dan fazla oy alacağını düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.







