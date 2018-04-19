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Canlı yayında CHP'linin sustuğu an!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasıyla birlikte, canlı yayına katılan CHP'li Altay, "Gidişlere güle güle olsun" dedi. Bu söze AK Partili Turan, "Bu anı not edin, kim gitti kim kaldı, tüm halk görecek." şeklinde cevap verdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 09:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmeden sonra, seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

Seçimlerin ardından canlı yayında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay restleşti.

"BU ANI NOT EDİN"

"Gidişleri güle güle olsun" diyen Engin Altay'a, AK Parti'li Turan, "Bu anı not edin, kim gitti kim kaldı, tüm halk görecek. İttifakın yüzde 60'dan fazla oy alacağını düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.




Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 09:01
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. ak parti
  4. Bülent Turan
  5. chp
  6. engin altay
  7. devlet bahçeli

YORUM YAZ

  • ahmetahmet6 sa önce
    bu siyasetçiler ne böyle ya.. mecliste küfürler, yumruklar uçuşurken... dişarda kanka... anlamadim gitti, bunlar ne tür insanlar... bünyeleri nasil kaldiriyor bir türlü sezemedim
  • ibrahim aydemiribrahim aydemir7 sa önce
    CHp-lilerin genlerinde utanmazlik geni baya cok mus.Utanmazlarin CHP de mi bulustugunu anlayamadim.Allah tan kormayan kuldan utanmayanlar partisi chp-hdp.
  • alperenalperen9 sa önce
    Bu chp seçmeni gerçekten keMAL ın adamları olduğunu çok belli ediyor. 10 seçim kaybeden biriyle hala seçime gidecek kadar beyinsizler. Bunları koyun gibi gitmek kadar güzel bir şey yok galiba.
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