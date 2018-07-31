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Canlı yayında büyük gerginlik! Nagehan Alçı'ya söz verilmeyince...

Dün yayınlanan bir TV programında konuşmak isteyen Nagehan Alçı, söz hakkının başka bir konuğa verilmesi üzerine moderatör Didem Arslan Yılmaz’a tepki gösterdi. Yılmaz ile Alçı arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

31 Temmuz 2018 Salı 10:42
Canlı yayında büyük gerginlik! Nagehan Alçı'ya söz verilmeyince...

Türkiye'nin Nabzı programında Didem Arslan Yılmaz'la Nagehan Alçı arasında gerilim yaşandı. Söz almak isteyen Nagehan Alçı'ya tepki gösteren Didem Arslan Yılmaz, "Şakir bey 1 saattir bekliyor, size döneceğim" dedi.

'BENİM SÖYLEYECEKLERİM ÖNEMLİ DEĞİL'

Nagehan Alçı da "Sürekli sözüm kesiliyor" sözleriyle tepki gösterdi. Didem Arslan Yılmaz, "Size daha sonra döneceğim" dedi. Nagehan Alçı ise "Benim söyleyeceklerim önemli değil. Ben bir şey yapmıyorum ki burada insicam bozuluyor" diyerek tepkisini gösterdi.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 10:42
  1. Nagehan Alçı
  2. Didem Arslan Yılmaz
  3. Habertürk

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