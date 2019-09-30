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Canlı yayında açıkladı: Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak Ali Babacan'ı çıkaracaklar

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlıklarına hız veren eski bakan Ali Babacan'ın ana muhalefet tarafından Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarılacağı iddia edildi.

30 Eylül 2019 Pazartesi 14:54
Canlı yayında açıkladı: Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak Ali Babacan'ı çıkaracaklar

Habertürk'te Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem'de güncel ve siyasal gelişmeler ve olası erken seçimde ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ele alındı.

Habertürk TV'nin Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi muhalefetin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı aday konusunda dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Aydemir, ana muhalefetin Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak Ali Babacan'ı çıkaracağını belirterek "Ama ben bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum; Ali Babacan bu partinin genel başkanı olarak yola çıkarsa, Cumhurbaşkanı adayı da Ali Babacan olacaktır" ifadesini kullandı.

"CHP, Abdullah Gül'ü aday gösterirse intihar etmiş olur"

"CHP yerel seçimlerde yüzde 30'u aştı, İstanbul'da yüzde 50'yi aştı Ekrem İmamoğlu ile. CHP bu şartlarda 'Abdullah Gül'ü çatı aday gösteriyorum' derse siyaseten intihar etmiş olur." açıklamasında bulunan Aydemir, şöyle konuştu:

"Çok net söylüyorum. Hani 'ortak aday' dediniz ya! Başka formül görünmüyor! Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkacak bir isim. Bu bloğa karşı, bloğu bölmeyecek bir isim olacak. CHP'lilerin önemli bir bölümü bu başarı sağlanmışken, gidip Abdulah Gül'ü aday gösterirse başkasına oy verir net söylüyorum. Siyaset, realiteler üzerine yapılan bir şeydir. Ben şöyle düşünüyorum, sen şöyle düşünüyorsun ben bunlara girmeyeceğim.

"Cumhurbaşkanı adayı Ali Babacan olacak"

Ama ben bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum; Ali Babacan bu partinin genel başkanı olarak yola çıkarsa, Cumhurbaşkanı adayı da Ali Babacan olacaktır. Orada ittifaklar başka bir şey geliştirir. Denilir ki, "Olmuyor, böyle ittifakla yürüyelim", başka bilmediğimiz şeyler devreye girer. Daha çok erken bunları konuşmamız."

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:54
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. CHP
  4. Abdullah Gül
  5. Ali Babacan
  6. cumhurbaşkanlığı seçimi
  7. Cumhurbaşkanlığı
  8. Recep Tayyip Erdoğan
  9. Bülent Aydemir
  10. Ebru Baki

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