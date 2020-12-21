CANLI YAYIN! Üniversitelerde neler oluyor? Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında anlatıyor
Üniversiteler ve üniversiteler etrafındaki öğrencilerin yaşam alanlarına ilişkin bir süredir kamuoyunda tartışmalar devam ediyor. Prof.Dr.Naki Erdemir, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında üniversitelerde yaşanan gelişmelere ilişkin soruları yanıtlıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, gündeme ilişkin önemli konu başlıkları masaya yatırılmaya devam ediliyor.
Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında gündeme ilişkin Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=GSQ78gJsQ2g&feature=youtu.be