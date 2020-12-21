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Gündem CANLI YAYIN! Üniversitelerde neler oluyor? Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında anlatıyor
Gündem

CANLI YAYIN! Üniversitelerde neler oluyor? Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında anlatıyor

Üniversiteler ve üniversiteler etrafındaki öğrencilerin yaşam alanlarına ilişkin bir süredir kamuoyunda tartışmalar devam ediyor. Prof.Dr.Naki Erdemir, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında üniversitelerde yaşanan gelişmelere ilişkin soruları yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 21:10:00 -
CANLI YAYIN! Üniversitelerde neler oluyor? Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında anlatıyor

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, gündeme ilişkin önemli konu başlıkları masaya yatırılmaya devam ediliyor.

Prof.Dr.Naki Erdemir canlı yayında gündeme ilişkin Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=GSQ78gJsQ2g&feature=youtu.be

 

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