CANLI YAYIN! Türkiye’de ilk kez! Avukat Serhat Pak'tan bomba açıklama: Teröristbaşı Gülen koronavirüse yakalandı
Flaş gelişme… Türkiye işte bu haberi konuşacak… Türk medyasında ilk kez yeniakit.com.tr’de. FETÖ ile mücadelede çok önemli bir isim olan ve Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak canlı yayında Pensilvanya’da yaşanan gelişmelere ilişkin bomba bir açıklamada bulunuyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Türkiye’nin özellikle FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının deşifre edildiği “Ülke Gündemi”ne, her hafta avukat Serhat Pak konuk oluyor. FETÖ’nün bilinmeyen yönlerine yönelik birçok kez belge, bilgi ve video kaydı paylaşan avukat Serhat Pak, bugünkü yayında işte o çok konuşulacak olan bomba bir bilgiyi canlı yayında açıklıyor.
FETÖ militanlarının uykusu kaçacak
Türkiye, Serhat Pak’ın açıklayacağı özel haberini konuşacak ve örgüt militanlarının uykusunu kaçıracak.
İşte o Bomba Canlı Yayını İzleme Linki:
https://www.youtube.com/watch?v=mCCOa6F76rY&feature=youtu.be