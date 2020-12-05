CANLI YAYIN! Türkiye’de ilk kez! Avukat Serhat Pak'tan bomba açıklama: Teröristbaşı Gülen koronavirüse yakalandı

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türkiye’nin özellikle FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının deşifre edildiği “Ülke Gündemi”ne, her hafta avukat Serhat Pak konuk oluyor. FETÖ’nün bilinmeyen yönlerine yönelik birçok kez belge, bilgi ve video kaydı paylaşan avukat Serhat Pak, bugünkü yayında işte o çok konuşulacak olan bomba bir bilgiyi canlı yayında açıklıyor.

FETÖ militanlarının uykusu kaçacak

Türkiye, Serhat Pak’ın açıklayacağı özel haberini konuşacak ve örgüt militanlarının uykusunu kaçıracak.

İşte o Bomba Canlı Yayını İzleme Linki:

https://www.youtube.com/watch?v=mCCOa6F76rY&feature=youtu.be