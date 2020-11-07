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Gündem CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızmasını deşifre ediyoruz
Gündem

CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızmasını deşifre ediyoruz

15 Temmuz darbe girişiminin öncesinde ve sonrasında Kanada, FETÖ'cülerin en çok kaçtığı ve teröristbaşı Gülen’in ikinci adresi olarak biliniyor. Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında, FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna nasıl sızdığını, örgütün yeni Avrupa yapılanmasının ayrıntılarını belgeleriyle deşifre ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 21:01:00 -
CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızmasını deşifre ediyoruz

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programında, FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna nasıl sızdığını, örgütün yeni Avrupa yapılanmasının ayrıntılarını belgeleriyle deşifre ediyor.

Türk medyasında ilk kez yeniakit.com.tr’de!

FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının çözülmesine ilişkin çok önemli bilgi ve belgelerin paylaşıldığı ‘Ülke Gündemi’ programında, bu akşam yine çok önemli bir konu deşifre ediliyor. FETÖ ile mücadelede etkin ve önemli bir görev üstlenen avukat Serhat Pak, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında yine bomba bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşıyor. 

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Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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