CANLI YAYIN! Türk medyasında ilk kez! FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna sızmasını deşifre ediyoruz

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programında, FETÖ’nün ABD ve Kanada ordusuna nasıl sızdığını, örgütün yeni Avrupa yapılanmasının ayrıntılarını belgeleriyle deşifre ediyor.

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FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının çözülmesine ilişkin çok önemli bilgi ve belgelerin paylaşıldığı ‘Ülke Gündemi’ programında, bu akşam yine çok önemli bir konu deşifre ediliyor. FETÖ ile mücadelede etkin ve önemli bir görev üstlenen avukat Serhat Pak, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında yine bomba bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşıyor.

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