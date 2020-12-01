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Gündem CANLI YAYIN! TSK’ya yönelik küstahça sözler sarfeden CHP’li vekile canlı yayında flaş tepki
Gündem

CANLI YAYIN! TSK’ya yönelik küstahça sözler sarfeden CHP’li vekile canlı yayında flaş tepki

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır katıldığı televizyon programında Tank-palet fabrikasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusu için "satıldı" ifadesini kullanmasına tepkiler yağıyor. CHP’li vekilin o küstahça sözlerine ilişkin o isimden canlı yayında sert tepki gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:58:00 -
CANLI YAYIN! TSK’ya yönelik küstahça sözler sarfeden CHP’li vekile canlı yayında flaş tepki

MUHAMMED SEYİTOĞLU ANKARA 

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik küstahça sözler sarfeden CHP’li Ali Mahir Başarır’a CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında sahip çıktı. Öte yandan ise CHP’li Başarır’a tepki yağıyor.

yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında konuşan o isimden flaş açıklamalar…

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=3acxuOYsov4&feature=youtu.be

 

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