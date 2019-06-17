Canlı yayın sonrası Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Binali Yıldırım, "İstanbullu uzun bir aradan sonra bir araya geldi. Canlı yayında İstanbul'u konuştuk. Ekrem Bey ve ben gayet samimiyetle cevap verdik. Süre uzamasına rağmen yapacaklarımızın yarısını anlatabildik. Süre yetersizdir. Biz konuştuk kararı İstanbul halkı verecek. İstanbul'da samimiyet kazanacak, tecrübe kazanacak." dedi.

23 Haziran'da tekrarlanacak olan İBB Başkanlık seçiminde AK Parti'nin adayı olan Binali Yıldırım, canlı yayında CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile yaptıkları tartışmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bundan sonraki seçimlerde adayların bri araya gelmesi hakkında, "Bundan sonra adayların tartışması, milletimizin kucaklaşması ve kaynaşması için de daha iyi olur" yorumunda bulundu.

"Kararı halk verecek"

Yıldırım, "İstanbullu uzun bir aradan sonra bir araya geldi. Canlı yayında İstanbul'u konuştuk. Ekrem Bey ve ben gayet samimiyetle cevap verdik. Süre uzamasına rağmen yapacaklarımızın yarısını anlatabildik. Süre yetersizdir. Biz konuştuk kararı İstanbul halkı verecek. İstanbul'da samimiyet kazanacak, tecrübe kazanacak." dedi.