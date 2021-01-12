CANLI YAYIN! Siber Güvenlik Uzmanı Valit Aslankol’dan canlı yayında flaş uyarılar
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a yönelik tartışmalar gündemdeki yerini koruyor. Siber Güvenlik Uzmanı Valit Aslankol, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” canlı yayınında konuya ilişkin flaş uyarılarda bulunuyor.
MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA
Milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Siber Güvenlik Uzmanı Valit Aslankol, tartışmalara ilişkin “Ülke Gündemi” programında soruları yanıtlıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=19N6glp1fQQ&feature=youtu.be