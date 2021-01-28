CANLI YAYIN! Şevki Yılmaz’dan canlı yayında flaş açıklamalar
İlahiyatçı-yazar Şevki Yılmaz, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Türkiye ve dünya gündemi “Ülke Gündemi”nde masaya yatırılmaya devam ediliyor. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, Şevki Yılmaz gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.
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Hz. Lut’un eşi ve onun yolunda giden günümüz kadın derneklerinin amacı ne?
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Türkiye’de gıda fiyatları neden artıyor?
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İttifaklar tartışması ve Saadet Partisi’nin yeni duruşu ne olur?
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Erken seçim tartışmaları ve CHP’deki gelişmeler ne anlama geliyor?
Mehmet Özmen soruyor, Şevki Yılmaz canlı yayında yanıtlıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=MHpk9J40_gc&feature=youtu.be