  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CANLI YAYIN! Şevki Yılmaz’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Şevki Yılmaz’dan canlı yayında flaş açıklamalar

İlahiyatçı-yazar Şevki Yılmaz, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 21:06:00 -
CANLI YAYIN! Şevki Yılmaz’dan canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi “Ülke Gündemi”nde masaya yatırılmaya devam ediliyor. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, Şevki Yılmaz gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor. 

  • Mazlum coğrafya işgal altındayken Bel’amlar niçin hedef saptırıyor?

  • Kim bu bel’amlar?

  • Kim bu saldırganlar ve amaçları ne?

  • Türkiye’de deizm ve şirk yaygınlaşıyor mu?

  • Günümüzün modern müşrikleri kimler?

  • Tevhid kavramı ve önündeki engeller neler?

  • Kur’an ve Sünnet neden hedefte?

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=t1as25t7fNg&feature=youtu.be

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sacid Mutlu

Fakirin ekmeğini büyütün.. DURUM VAHİM! Dar gelirliye kamu işinde öncelik verin. Bakın mecliste vekillik dahil en küçük birimlere kadar  işi aşı kapan hep eskilerin yenilerin çocuğu eş dost ve yakınları. Değişen bir şey yok.. Kaçta kaçı fukara... İnsan odaklı dindar olanla olmayan arasında adalet adına farkı büyütün! TV lerden akan irinlere neden suskun AKP.. Hani bize has düzenlemeler ile zina yasası? İdam nerede? Aile nesil yozlaştı. Nikahın adı yok. NİKAHLI iken Zinaya, para hapis, bir süre evlilikten men. *Çocuk sahibi olanlardan bakarım diyene, olmadı yakınına iş aş yardımı ver. Çocuklar aile de büyüsün.. 
  • Yanıtla

Vatandas

Tamam hocam dedikleriniz çok doğru fakat bu zulümleri yapan chp.bugün bu chp ye ortak olan ona yardım eden chp yle birlikte cumhur başkanımıza saldıran saadete ve onun başı temele niye laf edemiyorsunuz
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Emekli general FETÖ'cüleri sevindirdi
Gündem

Emekli general FETÖ'cüleri sevindirdi

AK Parti hakkında skandal açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk'ün sözleri FETÖ'cü Aktifhaber'i adeta mest etti...
Süper Lig'de İrfan Can Kahveci bombası patladı
Spor

Süper Lig'de İrfan Can Kahveci bombası patladı

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'ın ısrarla istediği milli futbolcu İrfan Can Kahveci için Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Başarılı ..
Siyaset

"Tüm kozları sahaya sürdüler" diyen Erdoğan: Son bir gayretle...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son bir gayretle Türkiye'yi oyunun dışına itmek isteyenler elindeki tüm kozları sahaya sürmüş durumdadı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay