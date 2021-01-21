CANLI YAYIN! Şevki Yılmaz’dan canlı yayında flaş açıklamalar
İlahiyatçı-yazar Şevki Yılmaz, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Türkiye ve dünya gündemi “Ülke Gündemi”nde masaya yatırılmaya devam ediliyor. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, Şevki Yılmaz gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor.
-
Mazlum coğrafya işgal altındayken Bel’amlar niçin hedef saptırıyor?
-
Kim bu bel’amlar?
-
Kim bu saldırganlar ve amaçları ne?
-
Türkiye’de deizm ve şirk yaygınlaşıyor mu?
-
Günümüzün modern müşrikleri kimler?
-
Tevhid kavramı ve önündeki engeller neler?
-
Kur’an ve Sünnet neden hedefte?
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=t1as25t7fNg&feature=youtu.be