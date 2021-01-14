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Gündem CANLI YAYIN! Şevki Yılmaz’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Şevki Yılmaz’dan canlı yayında flaş açıklamalar

İlahiyatçı-yazar Şevki Yılmaz, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 21:00:00 -
CANLI YAYIN! Şevki Yılmaz’dan canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Türkiye ve dünya gündemi “Ülke Gündemi”nde masaya yatırılmaya devam ediliyor. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, Şevki Yılmaz gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulunuyor. 

 

  • Şevki Yılmaz koronavirüs aşısı olacak mı?

  • Recep Tayyip Erdoğan ile Oğuzhan Asiltürk görüşmesinin arka planında neler var?

  • Milli diriliş ama nasıl? Durdurulmak istenen zorlu yürüyüş ve perde arkasında yaşanan gerçekler...

  • Sözde ve özde vatanseverlik nedir? Kimler sözde ve özde vatanseverdir?

  • ABD’deki 6 Ocak darbesini hangi Amerika gerçekleştirdi?

 

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=XvXotEMXicM&feature=youtu.be

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