CANLI YAYIN! Saldırıların arka planında kim ya da kimler var? Oda TV’nin iki yüzlü karanlık tutumunu canlı yayında deşifre ediyoruz
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na yapılan saldırının arkasında kim ya da kimler var? Oda TV ve CHP’li sol medyanın saldırılara karşı iki yüzlü tutumunu canlı yayında deşifre ediyoruz. Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi”nde, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’na yapılan alçak saldırıyı değerlendiriyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=Jmbwancgycs&feature=youtu.be