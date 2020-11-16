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Gündem O isimden canlı yayında flaş Azerbaycan - Türkiye açıklaması
Gündem

O isimden canlı yayında flaş Azerbaycan - Türkiye açıklaması

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmed Şahidov, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in Azerbaycan’daki son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:05:00 - 2020-11-16 18:44:33
O isimden canlı yayında flaş Azerbaycan - Türkiye açıklaması

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Azerbaycan’ın Karabağ zaferinin ardından Türkiye’nin Güney Kafkasya’daki stratejisi merak ediliyor. Dr. Ahmed Şahidov canlı yayında son gelişmeleri değerlendirdi.  

Canlı yayınlarımıza Yeni Akit YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz.  

Canlı Yayını İzlemek İçin:

 

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