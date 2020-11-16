O isimden canlı yayında flaş Azerbaycan - Türkiye açıklaması
Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmed Şahidov, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in Azerbaycan’daki son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Azerbaycan’ın Karabağ zaferinin ardından Türkiye’nin Güney Kafkasya’daki stratejisi merak ediliyor. Dr. Ahmed Şahidov canlı yayında son gelişmeleri değerlendirdi.
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