CANLI YAYIN! O isim canlı yayında yeni Cezayir’i anlatıyor
Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi ülkesinde gerçekleşen referandum sürecini ve sonrasını Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde düzenlenen konferansla “Yeni Cezayir’i” değerlendiriyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Afrika kıtasının yüzölçümü olarak en büyük ülkesi aynı zamanda dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkelerden biri olan Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi “Yeni Cezayir’i” anlatıyor.
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