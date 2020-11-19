  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CANLI YAYIN! O isim canlı yayında yeni Cezayir’i anlatıyor
Gündem

CANLI YAYIN! O isim canlı yayında yeni Cezayir’i anlatıyor

Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi ülkesinde gerçekleşen referandum sürecini ve sonrasını Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde düzenlenen konferansla “Yeni Cezayir’i” değerlendiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 16:03:00 -
CANLI YAYIN! O isim canlı yayında yeni Cezayir’i anlatıyor

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Afrika kıtasının yüzölçümü olarak en büyük ülkesi aynı zamanda dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkelerden biri olan Cezayir Ankara Büyükelçisi Mourad Adjabi “Yeni Cezayir’i” anlatıyor.  

Yeni Akit YouTube kanalımız üzerinden bütün canlı yayınlarımızı yakından takip etmek için linki tıklayarak abone olabilirsiniz;

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2

 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kokuşmuş mahallede rezalet patladı! Cem Yılmaz'ı yerin dibine gömdü
Medya

Kokuşmuş mahallede rezalet patladı! Cem Yılmaz'ı yerin dibine gömdü

Ahlak dışı yaşam biçimleriyle magazin medyası tarafından ‘ünlü’ etiketi yapıştırılarak topluma rol model olarak sunulan isimler artık birbir..
Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkanlar sessiz! Avrupa ülkesinde, milletvekilini yaka paça gözaltına aldılar
Dünya

Türkiye'ye demokrasi dersi vermeye kalkanlar sessiz! Avrupa ülkesinde, milletvekilini yaka paça gözaltına aldılar

Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için toplanan gruba müdahale eden polis, AfD Milletvekili ..
Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret
Siyaset

Bunun adı devlete meydan okumaktır! Öldürülen teröristin evine rezil ziyaret

Terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak bilinen ve 10 Kasım günü düzenlenen operasyonla etkisiz hale ge..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay