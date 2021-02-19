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CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığını belgelerle deşifre ediyor

Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı ve Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döneminde, 8 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin büyük bir skandalı yeniakit.com.tr olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 21:37:00 -
CANLI YAYIN! İşte bu bir skandaldır! yeniakit.com.tr TBMM ve milletin nasıl kandırıldığını belgelerle deşifre ediyor

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığı ve Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döneminde, 8 Mart 2012’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin büyük bir skandalı yeniakit.com.tr olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz. 

Ayrıntıları gördüğünüzde, ‘Böyle bir işgüzarlık, böyle bir skandal olamaz’ dedirtecek gerçek Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında deşifre ediliyor. 

Abdurrahman Dilipak’ın da özgün yorumlarıyla katıldığı ‘Ülke Gündemi’ programını izlemek için:

Canlı Yayın Linki: 

https://www.youtube.com/watch?v=TfQ3J9bmlgM&feature=youtu.be

 

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