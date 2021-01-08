İşgali yaşayan Iraklılar ABD’de yaşanan kaos ve dehşeti işte böyle değerlendiriyor! Tıkla ve izle...
ABD’nin Irak’ı işgalinin üzerinden 17 yıl geçse de, ülkede ortaya çıkan savaşın izleri silinmedi. ABD’de ortaya çıkan kaos ve dehşeti Iraklılar nasıl değerlendiriyor? Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” canlı yayınında Amerika’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü, Amerika’da yaşanan kaos ve dehşet görüntülerini canlı yayında değerlendirdi.
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