CANLI YAYIN! Hayati Küçük’ten canlı yayında flaş Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması
Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde önemli katkıları olan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında flaş açıklamalarda bulunuyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.
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Bülent Arınç ne yapmak istiyor?
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FETÖ-Mafya ilişkisi ve siyasete etkisi
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Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesi
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FETÖ’nün Biden üzerinden Türkiye planı
Mehmet Özmen soruyor, Hayati Küçük canlı yayında yanıtlıyor.
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