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Gündem CANLI YAYIN! Hayati Küçük’ten canlı yayında flaş Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması
Gündem

CANLI YAYIN! Hayati Küçük’ten canlı yayında flaş Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesinde önemli katkıları olan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında flaş açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 19:59:00 -
CANLI YAYIN! Hayati Küçük’ten canlı yayında flaş Arınç ve FETÖ-Mafya açıklaması

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor. 

  • Bülent Arınç ne yapmak istiyor?

  • FETÖ-Mafya ilişkisi ve siyasete etkisi

  • Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesi

  • FETÖ’nün Biden üzerinden Türkiye planı

Mehmet Özmen soruyor, Hayati Küçük canlı yayında yanıtlıyor.

Canlı Yayın Linki: 

 

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