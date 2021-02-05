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Gündem CANLI YAYIN! ‘Gulca Katliamı’nın 24’üncü yıldönümü! Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmüne ilişkin son gelişmeler...
Gündem

CANLI YAYIN! ‘Gulca Katliamı’nın 24’üncü yıldönümü! Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmüne ilişkin son gelişmeler...

5 Şubat 1997’de, Doğu Türkistan’ın Gulca şehrinde 24 yıl önce bugün Çin’in Doğu Türkistan’daki dini özgürlüklere karşı gösterdiği aşırı müdahalesiyle meydana gelen olaylarda yüzlerce Doğu Türkistanlı acımasızca kıyıma uğramıştı. Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı canlı yayında o katliamı ve yaşanan Çin zulmünü anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 21:07:00 -
CANLI YAYIN! ‘Gulca Katliamı’nın 24’üncü yıldönümü! Doğu Türkistan’da yaşanan Çin zulmüne ilişkin son gelişmeler...

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Komünist Çin tarafından Doğu Türkistan'da 5 Şubat 1997 tarihinde işlenen "Gulca Katliamı" 24'üncü yıldönümünde düzenlenen basın toplantısıyla yâd edilerek, zalim Çin yönetiminin Uygurlara yönelik zulmü kınanmaya devam ediliyor. 

Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında, Çin zulmünü ayrıntılarıyla anlatıyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=DgEomUR8lkA&feature=youtu.be

 

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