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Gündem CANLI YAYIN! FETÖ’nün kritik isimleri nasıl firar etti? Hayati Küçük’ten canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! FETÖ’nün kritik isimleri nasıl firar etti? Hayati Küçük’ten canlı yayında flaş açıklamalar

FETÖ’nün yurtiçinde ve yurtdışında FETÖ’nün deşifre edilmesine yönelik önemli çalışmalar yürüten Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelede ortaya koyduğu başarıyı ve yaşanan sıkıntıları canlı yayında anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 21:01:00 -
CANLI YAYIN! FETÖ’nün kritik isimleri nasıl firar etti? Hayati Küçük’ten canlı yayında flaş açıklamalar

MURATHAN SEYİTOĞLU / ANKARA 

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında flaş açıklamalarda bulunuyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 https://www.youtube.com/watch?v=W2g0I2pQfUw&feature=youtu.be

 

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