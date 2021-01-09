CANLI YAYIN! FETÖ’nün kritik isimleri nasıl firar etti? Hayati Küçük’ten canlı yayında flaş açıklamalar
FETÖ’nün yurtiçinde ve yurtdışında FETÖ’nün deşifre edilmesine yönelik önemli çalışmalar yürüten Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelede ortaya koyduğu başarıyı ve yaşanan sıkıntıları canlı yayında anlatıyor.
MURATHAN SEYİTOĞLU / ANKARA
Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve Araştırmacı Yazar Hayati Küçük, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında flaş açıklamalarda bulunuyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=W2g0I2pQfUw&feature=youtu.be