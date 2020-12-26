CANLI YAYIN! FETÖ’nün kirli para trafiği “Ülke Gündemi” canlı yayınında konuşuluyor
Türkiye’nin önemli hukukçularından ve FETÖ ile mücadele konusunda Türk medyasında ilk kez birçok kesin bilgiyi yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında açıklayan avukat Serhat Pak, FETÖ’nün uyuşturucu ve kara para trafiğine ilişkin canlı yayında çok önemli ayrıntıları anlatıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Türk medyasında ilk kez “Teröristbaşı koronavirüse yakalandı. FETÖ lideri ayrıca lenf kanseri oldu ve bu konuda da da kemoterapi tedavisine başladı.” açıklamasında bulunan avukat Serhat Pak’tan yine canlı yayında bomba bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=A13Y8h8TSpQ&feature=youtu.be