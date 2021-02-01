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Gündem CANLI YAYIN! FETÖ ve PKK/YPG destekçisi Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde hangi yeni krizlere gebe?
Gündem

CANLI YAYIN! FETÖ ve PKK/YPG destekçisi Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde hangi yeni krizlere gebe?

Amerika’nın yeni başkanı Joe Biden, Türkiye’nin ‘kırmızı çizgileri’ni daha şimdiden zorlamaya başladı. Seçim kampanyası sürecinde sık sık terör örgütü YPG/PKK’ya göz kırpan açıklamalarda bulunan Biden, Suriye’deki terör örgütüne 240 TIR dolusu silah ve mühimmat gönderdi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Barış Adıbelli, yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinde ortaya çıkabilecek olası krizleri canlı yayında değerlendiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 19:00:00 -
CANLI YAYIN! FETÖ ve PKK/YPG destekçisi Biden döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde hangi yeni krizlere gebe?

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında, Mehmet Özmen’in Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik sorularını yanıtlıyor.   

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=0DtiQOo94Mc&feature=youtu.be

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