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Gündem CANLI YAYIN! FETÖ ile mücadele eden Hayati Küçük’e tehdit: Sana çok iyi anlatacağız!
Gündem

CANLI YAYIN! FETÖ ile mücadele eden Hayati Küçük’e tehdit: Sana çok iyi anlatacağız!

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük’ün “Bazı özel güvenlik şirketlerinde FETÖ’cüler cirit atıyor” sözleri üzerine, TÜRK-İŞ Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı “ sana çok iyi anlatacağız merak etme” sözleriyle sosyal medya hesabından açıkça tehditte bulundu. Peki, bu tehditlerin arka planında neler var? Hayati Küçük’ün avukatı Serhat Pak canlı yayında anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 22:05:00 -
CANLI YAYIN! FETÖ ile mücadele eden Hayati Küçük’e tehdit: Sana çok iyi anlatacağız!

MURATHAN SEYİTOĞLU / ANKARA 

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük’ün avukatı Serhat Pak’tan canlı yayında flaş açıklamalar…

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2I6c1AQDEk&feature=youtu.be

 

 

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