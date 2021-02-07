CANLI YAYIN! FETÖ ile mücadele eden Hayati Küçük’e tehdit: Sana çok iyi anlatacağız!
Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük’ün “Bazı özel güvenlik şirketlerinde FETÖ’cüler cirit atıyor” sözleri üzerine, TÜRK-İŞ Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı “ sana çok iyi anlatacağız merak etme” sözleriyle sosyal medya hesabından açıkça tehditte bulundu. Peki, bu tehditlerin arka planında neler var? Hayati Küçük’ün avukatı Serhat Pak canlı yayında anlatıyor.
MURATHAN SEYİTOĞLU / ANKARA
Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük’ün avukatı Serhat Pak’tan canlı yayında flaş açıklamalar…
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=S2I6c1AQDEk&feature=youtu.be