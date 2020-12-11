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Gündem CANLI YAYIN! Dünya İnsan Hakları Günü ve Batı’nın iki yüzlülüğüne ilişkin canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dünya İnsan Hakları Günü ve Batı’nın iki yüzlülüğüne ilişkin canlı yayında flaş açıklamalar

Her fırsatta Dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi vermeye kalkan Batı, dünyanın dört bir yanında yaşanan insan hakları ihlallerini ya görmemezlikten geliyor ya da hak ihlallerinin bizzat uygulayıcısı konumunda.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:09:00 -
CANLI YAYIN! Dünya İnsan Hakları Günü ve Batı’nın iki yüzlülüğüne ilişkin canlı yayında flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilmesiyle birlikte kutlanmaya başlayan Dünya İnsan Hakları Günü’ne rağmen, Batı’nın alçakça tutumuyla dünyanın pek çok yerinde zulümler ve insan hakları ihlal edilmeye devam ediliyor. 

Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, dünyanın pek çok yerinde devam eden hak ihlalleri ve yine Batı’nın bizzat kendisi tarafından gerçekleştirilen zulmü canlı yayında anlatıyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=qJ5jJriPbig&feature=youtu.be

 

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