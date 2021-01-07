CANLI YAYIN! Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerini ve arka planını anlatıyor
Dünyanın gözü ABD’de yaşanan gelişmelerde… Trump destekçileri tarafından Kongre binasını basması ve o anlara ilişkin görüntülerin yankıları dünyanın dört bir yanında konuşuluyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında ABD’den dünyaya yansıyan o görüntüleri ve arka planını anlatıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Kasım ayında yapılan seçimlerin ardından sonuçlardan memnun olmayan Trump ve taraftarları giderayak Amerikalılara dehşeti yaşattı.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerinin arka planını anlatıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=Da2e_HdtFzA&feature=youtu.be