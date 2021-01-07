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Gündem CANLI YAYIN! Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerini ve arka planını anlatıyor
Gündem

CANLI YAYIN! Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerini ve arka planını anlatıyor

Dünyanın gözü ABD’de yaşanan gelişmelerde… Trump destekçileri tarafından Kongre binasını basması ve o anlara ilişkin görüntülerin yankıları dünyanın dört bir yanında konuşuluyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Barış Adıbelli, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında ABD’den dünyaya yansıyan o görüntüleri ve arka planını anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 20:59:00 -
CANLI YAYIN! Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerini ve arka planını anlatıyor

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Kasım ayında yapılan seçimlerin ardından sonuçlardan memnun olmayan Trump ve taraftarları giderayak Amerikalılara dehşeti yaşattı. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Dr. Barış Adıbelli canlı yayında o kaos ve dehşet görüntülerinin arka planını anlatıyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=Da2e_HdtFzA&feature=youtu.be

 

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