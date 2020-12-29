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Gündem CANLI YAYIN! Bu rezalete kim ‘dur’ diyecek? Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar...
Gündem

CANLI YAYIN! Bu rezalete kim ‘dur’ diyecek? Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar...

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtlıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 21:02:00 -
CANLI YAYIN! Bu rezalete kim ‘dur’ diyecek? Dilipak’tan canlı yayında bomba açıklamalar...

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. 

  • Diyanet İşleri Başkanlığı “Yılbaşı rezaletine” karşı neden suskun?

  • Çin aşısını Türkiye’ye getiren özel şirketin arkasında kim ya da kimler var?

  • Çin aşısını özel şirket neden getiriyor?

  • Bu rezalete kim ‘dur’ diyecek?

Daha fazlasını Mehmet Özman soruyor, Abdurrahman Dilipak canlı yayında yanıtlıyor.

Yeni Akit YouTube kanalımıza abone oldunuz mu?

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=NWCY6bT4hyY&feature=youtu.be

 

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