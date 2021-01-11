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Gündem CANLI YAYIN! Biden’ın Ortadoğu’da işgal, kan ve gözyaşı siyaseti devam edecek mi? Ayşe Müzeyyen Taşçı canlı yayında anlatıyor
Gündem

CANLI YAYIN! Biden’ın Ortadoğu’da işgal, kan ve gözyaşı siyaseti devam edecek mi? Ayşe Müzeyyen Taşçı canlı yayında anlatıyor

Amerika’yı Joe Biden’in görevi devralacağı 20 Ocak gününde büyük olayların yaşanacağı korkusu sardı. Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde, yeni dönemde ABD’nin Ortadoğu politikasında olabilecek gelişmeleri değerlendiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 20:57:00 -
CANLI YAYIN! Biden’ın Ortadoğu’da işgal, kan ve gözyaşı siyaseti devam edecek mi? Ayşe Müzeyyen Taşçı canlı yayında anlatıyor

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Biden’ın  seçilmesinin ardından en çok “Ortadoğu’da dengeler nasıl değişecek?” sorusunun yanıtı aranıyor. Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı canlı yayında yeni dönemde Ortadoğu’da yaşanacakların ayrıntılarını anlatıyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin:

https://www.youtube.com/watch?v=QSKswbUeSDQ&feature=youtu.be

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