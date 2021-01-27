CANLI YAYIN! Azez ve Afrin’de yaşanan son gelişmeler canlı yayında konuşuluyor
Habervakti.com Genel Koordinatörü Bülent Deniz, Azez ve Afrin’de yaşanan son gelişmeleri canlı yayında anlatıyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Suriye’nin küzeybatısında yer alan Afrin’nin, terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarılması için başlattığı harekatın 3’üncü yıl dönümündeyiz. Peki, Afrin ve Azez’de son durum ne?
Habervakti.com Genel Koordinatörü Bülent Deniz yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programında bölgede yaşanan gelişmeleri değerlendiriyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=K2awBuOFffM&feature=youtu.be