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Gündem CANLI YAYIN! Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık dramı canlı yayında konuşuluyor
Gündem

CANLI YAYIN! Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık dramı canlı yayında konuşuluyor

BM, uluslararası insan hakları örgütleri ve sözde Müslüman ülkelerin liderlerinin gözleri önünde Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik yapılmaya devam ediliyor. Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı canlı yayında Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık dışı soykırımı anlatıyor. Ümmet ise maalesef Arakanlı Müslümanlara yapılan zulme karşı ise sessizliğini koruyor!

Yeniakit Publisher
2021-01-22 21:01:00 -
CANLI YAYIN! Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık dramı canlı yayında konuşuluyor

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Arakanlı Müslümanların karşı karşıya kaldığı zulmü anlatıyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=2qZdLVOzeG4&feature=youtu.be

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Yorumlar

dökümcü

Önce kendime Neresindeyiz ey müslümanlar neredesiniz islam beldeleri kardeşlerimiz zulum altında rabil affına sıgındım
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