CANLI YAYIN! Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık dramı canlı yayında konuşuluyor
BM, uluslararası insan hakları örgütleri ve sözde Müslüman ülkelerin liderlerinin gözleri önünde Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik yapılmaya devam ediliyor. Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı canlı yayında Arakanlı Müslümanların yaşadığı insanlık dışı soykırımı anlatıyor. Ümmet ise maalesef Arakanlı Müslümanlara yapılan zulme karşı ise sessizliğini koruyor!
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Araştırmacı yazar Ayşe Müzeyyen Taşçı, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Arakanlı Müslümanların karşı karşıya kaldığı zulmü anlatıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=2qZdLVOzeG4&feature=youtu.be