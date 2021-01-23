CANLI YAYIN! Almanya’daki sol parti SPD ile Türkiye’deki sol parti CHP’nin İslam ve dindarlara bakışı canlı yayında konuşuluyor
Almanya’da yaşayan Türk siyasetçi Muhammed Al, “Ülke Gündemi” programı canlı yayınında Almanya ve Türkiye’deki sol siyasete ilişkin soruları yanıtlıyor. SPD - CHP kim gerçek sol?
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Türkiye’de özellikle halkın değerleriyle barışmakta sorun yaşayan sol partilerin tutumları her fırsatta tartışılmaya devam ediliyor. Peki, Almanya’daki sol partilerle Türkiye’deki sol partiler arasında ne gibi farklılıklar var? Siyasetçi Muhammed Al canlı yayında Almanya’dan değerlendiriyor.
Türkiye’deki sol siyaset ile Almanya’daki sol siyasetin yerli, milli söylemleri arasında ne gibi farklılıklar var? İslam ve dindarlarla barışamayan CHP’nin muadili Alman SPD’nin din ile dindarlara bakış farklılıkları neler?
Almanya’da yaşayan Türk siyasetçi Muhammed Al canlı yayında soruları yanıtlıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=HTPOPQun6jA&feature=youtu.be