  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CANLI YAYIN! Adnan Oktar Suç Örgütü ve gerçekler: Mağdurların avukatı Eser Çömlekçioğlu canlı yayında anlatıyor
Gündem

CANLI YAYIN! Adnan Oktar Suç Örgütü ve gerçekler: Mağdurların avukatı Eser Çömlekçioğlu canlı yayında anlatıyor

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa, 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. Peki bu cezalar, mağdurları tatmin etti mi? Mağdurların avukatı Eser Çömlekçioğlu canlı yayında örgütün bilinmeyenlerini anlatıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 15:06:00 -
CANLI YAYIN! Adnan Oktar Suç Örgütü ve gerçekler: Mağdurların avukatı Eser Çömlekçioğlu canlı yayında anlatıyor

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Adnan Oktar Organize Silahlı Suç Örgütü tarafından mağdur edilen insanların avukatı Eser Çömlekçioğlu, yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”nde, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor. 

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

https://www.youtube.com/watch?v=DY7kF4xG1Jc&feature=youtu.be

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu ne yaman çelişki! Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ilginç uyarı: Tasfiye etmek istiyorlar
Siyaset

Bu ne yaman çelişki! Davutoğlu'ndan Erdoğan'a ilginç uyarı: Tasfiye etmek istiyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 28 Şubatçı zihniyetin temsilcisi CHP ile kol kola yol yürüdüğünü ve aynı söylemlerle muhalefe..
Kemal Kılıçdaroğlu'nu sarsacak gelişme! Kulisleri salladı... Meral Akşener'den yeni ittifak kararı
Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu'nu sarsacak gelişme! Kulisleri salladı... Meral Akşener'den yeni ittifak kararı

Millet İttifakı'nda kriz devam ediyor. CHP-HDP ittifakına sıcak bakmayan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in DEVA Partisi, Gelecek Pa..
Altın alacaklar dikkat! Dünya devi tahminini duyurdu: 2021'de fiyatlar...
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Dünya devi tahminini duyurdu: 2021'de fiyatlar...

Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. Bank Of America tarafından hazırlanan raporda, 2021 yılı için altın tahmininde bulunuldu...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay