CANLI YAYIN! AB’den Türkiye’ye yaptırım gelecek mi? Canlı yayında o isimden flaş açıklamalar
Son dakika haberi… 10-11 Aralık’ta gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi’nde, Türkiye’ye yönelik ne gibi yaptırımlar kararı alınacak? O isimden canlı yayında flaş AB-Türkiye açıklaması… yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayını izlemek için aşağıdaki linki tıklayın.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatını, 10-11 Aralık’ta toplanacak olan AB Liderler Zirvesi’nde karara bağlanacak. Zirve öncesi beklentileri, taraflar arasındaki ilişkilerin geleceğini o isim canlı yayında değerlendiriyor.
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