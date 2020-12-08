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Gündem CANLI YAYIN! AB’den Türkiye’ye yaptırım gelecek mi? Canlı yayında o isimden flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! AB’den Türkiye’ye yaptırım gelecek mi? Canlı yayında o isimden flaş açıklamalar

Son dakika haberi… 10-11 Aralık’ta gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi’nde, Türkiye’ye yönelik ne gibi yaptırımlar kararı alınacak? O isimden canlı yayında flaş AB-Türkiye açıklaması… yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi” programı canlı yayını izlemek için aşağıdaki linki tıklayın.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 20:58:00 -
CANLI YAYIN! AB’den Türkiye’ye yaptırım gelecek mi? Canlı yayında o isimden flaş açıklamalar

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatını, 10-11 Aralık’ta toplanacak olan AB Liderler Zirvesi’nde karara bağlanacak. Zirve öncesi beklentileri, taraflar arasındaki ilişkilerin geleceğini o isim canlı yayında değerlendiriyor.  

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Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınını takip etmek için Yeni Akit YouTube kanalımıza abone olabilir, soru, görüş ve yorumlarınızla programa katılabilirsiniz.   

Linki tıklayarak ABONE olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz: 

https://www.youtube.com/channel/UCOzQ4-mIBpO-HZ2v18ndf2A?view_as=subscriber

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

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