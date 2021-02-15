CANLI YAYIN! ABD-Türkiye ilişkilerinde PKK/PYD gerginliği tırmanıyor! Doğan Bekin iki ülke arasındaki gerginliği canlı yayında değerlendiriyor
PKK/PYD terör örgütüne verdiği destekle bilinen Amerika ile Türkiye arasında gerginlik gün geçtikçe daha da tırmanıyor. Irak’ta 13 vatandaşımızın PKK tarafından başlarına kurşun sıkılarak şehit edilmesi sonrası ABD'den yapılan skandal açıklamaya tepki göstermek için Amerikalı Büyükelçi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye-ABD gerginliği devam edecek mi? Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Doğan Bekin ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınında soruları yanıtlıyor.
MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA
PKK/YPG’yi destekleyen ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler yeni bir krizle mi karşı karşıya? Türkiye’nin sert tepkisine rağmen ABD, terör örgütü PKK/PYD’ye silah desteği vermeye devam edecek mi?
Mehmet Özmen soruyor, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin canlı yayında yanıtlıyor.
Canlı Yayını İzlemek İçin:
https://www.youtube.com/watch?v=QOIvyErsBqU&feature=youtu.be