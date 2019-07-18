0553 313 94 23

Canlı türleri biyolojik çeşitlilikteki azalmanın kıskacında

Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı "Kırmızı Liste"de incelenen 105 bin 700 canlı türünden 28 bininin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirlendi - Amfibi hayvanların yüzde 40'ı, kara memelilerinin yüzde 25'i, kuşların yüzde 14'ü, köpek balıkları ve vatozların yüzde 30'u, deniz kabuklularının yüzde 27'si, mercan resiflerinin yüzde 33'ü ve kozalaklı ağaçların yüzde 34'ü tükenme tehdidi altında bulunuyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:37
Canlı türleri biyolojik çeşitlilikteki azalmanın kıskacında

ANKARA (AA) - Bilim insanları, dünya genelinde biyolojik çeşitlilikte azalma olduğunu, canlı türlerinin önemli bir bölümünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu bildirdi.

Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı güncel "Tehlike Altındaki Türler Kırmızı Listesi"ne göre, incelenen 105 bin 700 canlı türünden 28 bini tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Biyolojik çeşitliliği ele alınan her canlı türünün azalma eğilimi gösterdiğine dikkati çeken bilim insanları, amfibi hayvanların yüzde 40'ının, kara memelilerinin yüzde 25'inin, kuşların yüzde 14'ünün, köpek balıkları ve vatoz türlerinin yüzde 30'nun, deniz kabuklularının yüzde 27'sinin, mercan resiflerinin yüzde 33'ünün ve kozalaklı ağaçların yüzde 34'ünün tükenme tehdidi altında olduğunu belirtti.

Bilim insanları yok oluşun en önemli sebebinin insan müdahalesi olduğunu vurguladı.

Son bir yıl içinde habitatların yok edilmesi ve vahşi hayvan eti avcılığı 7 primat türünün popülasyonlarının azalmasına yol açarken, aşırı avlanma nedeniyle iki okyanus vatozu familyasının nesli tükenme noktasına geldi.

Nehirlerdeki kirlenme, baraj yapımı ve su kaynaklarının aşırı tüketilmesi Meksika'dan Japonya'ya kadar tatlı su canlı türlerini tükenme noktasına getirirken, kereste ve tomruk elde etmek için için yapılan kesimler Madagaskar'ın gül ağacı ormanlarının, ağaç hastalıkları da Amerikan karaağaç ormanlarının neslinin tükenme tehlikesi altındaki türler arasına girmesine yol açtı.

Listeye bu yıl yeni keşfedilen bazı türler de eklendi. Bilim adamları 500'ye yakın kılçıklı dip balığı türünü listeye dahil ederken, bunların önemli bir bölümünün deniz debi balık avcılığı, okyanus yataklarında doğal gaz, petrol ve maden çıkarma faaliyetlerinin tehdidi altında olduğunu kaydetti.

Canlı yaşamının insanlık tarihinde daha önce görülmemiş hızda tükenmekte olduğuna dikkati çeken IUCN Direktörü Jane Smart, bu tükenişi durdurmak için kararlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler'n mayıs ayında yayımladığı küresel değerlendirme raporunda, doğal yaşam destek sistemlerinin insan müdahalesiyle zarar görmesinin gezegeni tehdit ettiği vurgulanmış, 1970 yılından bu yana canlı türü popülasyonlarının yüzde 60 azaldığına işaret edilmişti.

IUCN tarafından 1964 yılından bu yana yayımlanan "Tehlike Altındaki Türler Kırmızı Listesi", nesilleri tükenme tehdidi altındaki hayvan, bitki, küf ve mantar türlerinin listesini çıkarıyor.

Biyolojik çeşitliliğin durumu hakkında kritik bir gösterge sayılan liste, canlı popülasyonları, habitat ve ekoloji ve tehditlere ilişkin veriler sağlayarak dünya genelinde çevre ve yaban hayatı koruma politikalarına yöne veriyor.

Listede memelilerden amfibi hayvanlara, kuşlardan balıklara, mercan resiflerinden kozalaklı ağaçlara kadar 105 bin 700 canlı türü yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:37
  1. Tehlike Altındaki Türler Kırmızı Listesi
  2. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van Valiliğinden kazayla ilgili açıklama
    1. Van Valiliğinden kazayla ilgili..
    2. İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine..
    3. IKBY Parlamentosu’ndan Erbil..
    4. Nijerli gençler ve TİKA gönüllüleri el..
    5. IKBY: Erbil'deki saldırı planlı bir..
    6. Denizlispor hazırlık maçında Altay’ı..
    7. TFF Süper Kupa organizasyon toplantısı..
    8. Asılsız ihbar ekipleri alarma geçirdi
    9. Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    10. Meteorolojiden 11 il için sağanak..
    11. Yanan evde mahsur kalan 2 kişiyi..
    12. Bursa’da trafik kazası: 4 yaralı
    13. HDP Kağızman İlçe Başkanı Özlü..
    14. Karasu’da 2 menfez ve 1 köprü..
    15. Rusya'dan Türkiye açıklaması: ABD..
    16. Düzce’de yaşanan sel sonrası deniz iki..
    17. Şırnak Valisi Aktaş'ın Emniyet Genel..
    18. Canlı türleri biyolojik çeşitlilikteki..
    19. 19 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
    20. Aynı gün 6 aylık hamile eşi, anne ve..
    21. Arnavutköy’de bir servis aracı ile..
    22. Şişlik ve koyu halkaları önlemenin ip..
    23. AK Parti'den istifa açıklaması!
    24. Osmaniye’de otomobille motosiklet..
    25. Akçakoca'da etkili sağanak nedeniyle..
    26. Otomobilde uyuşturucu ele geçirildi,3..
    27. GÜNCELLEME - Çanakkale Boğazı'nda..
    28. Samsunspor, Ahmethan Köse'yle 3 yıllık..
    29. Selin vurduğu Düzce’de kurtarılanların..
    30. Yeni Emniyet Genel Müdürü Aktaş’a..
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Fehmi Koru Batı ağzıyla konuştu: Endişeli ve kaygılıyım
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Cumhuriyet’ten itiraf gibi yazı! “AK Parti’yi 2012’ye kadar...”
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Türkiye'den kritik Doğu Akdeniz hamlesi! 3 ülke güçlerini birleştiriyor
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ruslar geliştirdi! Yaşlandırma programında büyük tehlike
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı
    Ömer Koç, İmamoğlu’nu ziyarete doymadı

    Günün Karikatürü

    18 Temmuz 2019
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    Rusya'dan Türkiye sürpriz uçak teklifi!
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’
    AK Parti Grup Başkanvekilinden sert çıkış! ‘Neden sesiniz çıkmıyor? Sanki orada bir doğal afet olmuş’