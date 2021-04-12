Canlı mukabele izle | Hangi kanaldan saat kaçta mukabele izlenir?
Hangi kanallarda mukabele var? Mübarek ramazan ayı geçen yıl olduğu gibi yine koronavirüs gölgesinde geçecek. Salgın sebebiyle milyonlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam ediyor. Ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınmayacak. Mübarek günlerde mukabele dinlemek isteyenler ise hangi kanalların mukabele yayımladığını araştırmaya başladı.
Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Perşembe günü başlayacak. Milyonlarca kişi ramazan ayında mukabele yayınlarına nereden nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, hangi kanalda mukabele yayımlanacak?
Canlı mukabele izle | Hangi kanaldan saat kaçta mukabele izlenir?
Mübarek ramazan ayında evinde Kur'an sesinin yankılanmasını isteyenler canlı yayınlarla mukabeleyi nereden takip edebileceklerini araştırıyor. TRT 1'de ramazan ayı boyunca her gün 04.50'de mukabele yayımlanacak. Ayrıca TRT Diyanet ekranlarından da her gün mukabele yayımlanacak.
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Mukabele nedir?
Mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir.