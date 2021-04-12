  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Etkinlikler Canlı mukabele izle | Hangi kanaldan saat kaçta mukabele izlenir?
Etkinlikler

Canlı mukabele izle | Hangi kanaldan saat kaçta mukabele izlenir?

Hangi kanallarda mukabele var? Mübarek ramazan ayı geçen yıl olduğu gibi yine koronavirüs gölgesinde geçecek. Salgın sebebiyle milyonlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam ediyor. Ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınmayacak. Mübarek günlerde mukabele dinlemek isteyenler ise hangi kanalların mukabele yayımladığını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 17:35:00 -
Canlı mukabele izle | Hangi kanaldan saat kaçta mukabele izlenir?

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Perşembe günü başlayacak. Milyonlarca kişi ramazan ayında mukabele yayınlarına nereden nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, hangi kanalda mukabele yayımlanacak?

Canlı mukabele izle | Hangi kanaldan saat kaçta mukabele izlenir?

Mübarek ramazan ayında evinde Kur'an sesinin yankılanmasını isteyenler canlı yayınlarla mukabeleyi nereden takip edebileceklerini araştırıyor. TRT 1'de ramazan ayı boyunca her gün 04.50'de mukabele yayımlanacak. Ayrıca TRT Diyanet ekranlarından da her gün mukabele yayımlanacak.

TRT DİYANET YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

Mukabele nedir?

Mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir.

Yatsı namazını kıldıktan sonra mı teravih namazı kılınır? Teravih namazı nasıl kılınır?
Yatsı namazını kıldıktan sonra mı teravih namazı kılınır? Teravih namazı nasıl kılınır?

Dini Bilgiler

Yatsı namazını kıldıktan sonra mı teravih namazı kılınır? Teravih namazı nasıl kılınır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalyanlar Türk tokadını yedi
Dünya

İtalyanlar Türk tokadını yedi

Küstah Başbakan Draghi’nin Erdoğan’a yönelik “Diktatör” ifadesi Roma’ya pahalıya patladı. La Repubblica ve Il Fatto Quotidiano gazeteleri, D..
Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak
Gündem

Çoşkun Başbuğ: ABD hüsrana uğrayacak

Emekli İstihbarat Albay Çoşkun Başbuğ, ABD'nin Karadeniz'de hüsrana uğrayacağını söyledi.
SiHA’lar ile ilgili küstah açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz
Dünya

SiHA’lar ile ilgili küstah açıklama: Türkiye'yi uyarıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA satmasından rahatsız olarak akılalmaz bir açıklamada bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay