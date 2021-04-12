Canlı mukabele izle | Hangi kanaldan saat kaçta mukabele izlenir?

Hangi kanallarda mukabele var? Mübarek ramazan ayı geçen yıl olduğu gibi yine koronavirüs gölgesinde geçecek. Salgın sebebiyle milyonlar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam ediyor. Ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınmayacak. Mübarek günlerde mukabele dinlemek isteyenler ise hangi kanalların mukabele yayımladığını araştırmaya başladı.