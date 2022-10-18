CANLI İZLE | Baba dizisi 20. bölüm izle tek parça full izle! Baba 20 . Bölüm son fragmanı

Baba dizisi, 20. bölümüyle Show Tv'de ekrana geldi. Show TV canlı yayın üzerinden dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler yoğun şekilde "Baba 20. bölüm canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Başrollerinde Haluk Bilginer, Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş ve Özge Yağız'ın yer aldığı Baba dizisinin 20. bölümünde Kadir ve Firuze arasındaki tehlikeli yakınlaşma biraz daha ilerler ama Kadir, karşısına çıkan çok daha büyük bir sorunla mücadele etmek zorunda kalır. Baba dizisi 20. Bölüm izleme bağlantısı ve yeni bölümde yaşananlar... Baba 20. Bölüm full izle!

Baba 20. bölüm canlı izle linki ve özet detaylar.

BABA 20. BÖLÜM FULL İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Baba 20. Bölümde Büşra'nın kocası Ahmet'in geldiğini gören Kadir, Emin'e aynı çatıda olmak istemediğini söylerken öfkesine hakim olmakta zorlanır.

BABA 20. SON BÖLÜM İZLE (PUHUTV) İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Baba 20. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Baba 20. bölümde Emin'i cinayet şüphelisi olarak arayan polis Çöpköy'e baskın düzenleyince, babasını korumak isteyen Kadir, hiç istemediği bir şey yapmak zorunda kalır.

Emin'le ilgili önemli bir sırrı öğrenen Selahattin, bunu koz olarak kullanıp Kadir'i iyice köşeye sıkıştırır.

Babasının bulunmasından sonra ailesi ile yavaş yavaş buzları eriten Servet, çok güvendiği birinden ağır bir darbe alır.

Emin'i ararken yaptığı hata ile yüzleşen İlhan, Büşra'ya yeniden yaklaşabilmek için sürpriz bir hamlede bulunur.

Kadir ve Firuze arasındaki tehlikeli yakınlaşma biraz daha ilerler ama Kadir, karşısına çıkan çok daha büyük bir sorunla mücadele etmek zorunda kalır.

Baba dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu!

BABA DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? Baba dizisinde bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenen Saruhanlı ailesinin aniden değişen hayatı konu ediliyor. Saruhanlı ailesinin İstanbul'daki hayatı sürprizlerle başlar. Ödemiş'te kalan Kadir, Emin ile bir kez daha yüzleşince Kadir kendisini ailesinden uzakta bulur.

Baba Dizisi Oyuncuları

Haluk Bilginer Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş Kadir Saruhanlı

Ayda Aksel Fazilet Saruhanlı

Hakan Kurtaş İlhan Karaçam.

Özge Yağız Büşra Kalkan Saruhanlı

Taner Rumeli Servet Saruhanlı

Damlasu İkizoğlu Kübra Saruhanlı

Cem Uslu Ceyhun Kömürcü

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